Fisciano, approvato il rendiconto 2022

di Rita Milione

Il Consiglio comunale di Fisciano ha approvato il rendiconto 2022. Assessore Franco Gioia: “Bilancio sano e conti in ordine”.

“Un bilancio solido e sano con una tenuta ordinata e rigorosa dei conti”. Ha esordito così l’assessore Franco Gioia nel presentare il rendiconto 2022 al Consiglio comunale di Fisciano, che ha poi approvato a maggioranza lo strumento finanziario.

La parola d’ordine è equilibrio, per accompagnare il paese verso la ripartenza dopo anni difficili: “Nonostante l’incertezza e il continuo cambiamento della normativa contabile abbiamo ottenuto un risultato importante – afferma l’assessore al Bilancio – Il 2022 è stato un anno caratterizzato dal caro energia, con aumenti dei costi di elettricità, gas, carburante. A tal proposito ci siamo mossi in direzione dell’efficientamento energetico degli edifici comunali, in particolare con un progetto da un milione di euro su cinque scuole, che si concluderà entro settembre e permetterà notevoli risparmi”.

Gioia mette poi in evidenza il miglioramento dei numeri sul disavanzo: “Il rendiconto 2021 si era chiuso con un disavanzo di amministrazione di 995.216,85 euro, ora siamo a 60.303,06. In pratica abbiamo quasi azzerato la cifra nonostante l’azione di pulizia dei residui attivi: ne sono stati cancellati 2.203.076,97 euro, relativi soprattutto a sanzioni e interessi cancellati dalle rottamazioni delle cartelle”.

Ma per Gioia il numero più significativo è quello del conto economico: “Si passa da un risultato positivo di 570.000 euro nel 2021 a 4.524.000 euro nel 2022”. L’assessore ricorda anche l’impegno sulle assunzioni: “Abbiamo dovuto far fronte a numerosi pensionamenti, a partire da quelli di quota 100. Grazie alle procedure avviate nel 2022 siamo stati in grado di assumere finora otto nuove risorse e proseguiremo su questa strada”.

Infine una stoccata: “I numeri parlano chiaro, il consuntivo dimostra che i conti sono in ordine nonostante il chiacchiericcio di chi forse preferirebbe il contrario. In giunta abbiamo appena approvato anche il preventivo 2023 che consoliderà ulteriormente la strada tracciata”.