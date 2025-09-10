Campania Gin Fest: a Pellezzano un viaggio nel mondo del gin

di Redazione ZON

Due giorni per un viaggio tra cultura, gastronomia, sulle onde del Gin. Approda all’Eremo dello Spirito Santo di Pellezzano la prima edizione del Campania Gin Fest, un’iniziativa ideata con passione da Alessandro Garofalo e Marco Rago, con il supporto dell’associazione culturale ricreativa “I Ragazzi di Capriglia” e al patrocinio del Comune di Pellezzano e della Provincia di Salerno.

Questo primo festival dedicato al gin si svolgerà il 19 e 20 settembre e vedrà la partecipazione di 14 aziende espositrici di gin, sia standard che premium, provenienti principalmente dalla Campania. Un tocco di internazionalità sarà portato dall’azienda Il Borro, proveniente dalla Toscana, che inaugurerà una contaminazione tra le diverse regioni italiane.

Accanto ai produttori di gin, ci saranno 7 aziende ristorative pronte a deliziare il palato dei visitatori con specialità gastronomiche locali e show cooking dal vivo, creando abbinamenti unici tra gin e cibo. L’accesso al complesso monumentale dell’Eremo sarà gratuito, mentre per degustare i gin e le prelibatezze gastronomiche sarà possibile acquistare un ticket del valore di €25, che include due Gin Tonic, due shot di gin e una selezione di piatti preparati per l’occasione.

L’inaugurazione del Campania Gin Fest avrà luogo venerdì 19 settembre alle ore 17, con il taglio del nastro e i saluti istituzionali del Sindaco Morra e dell’amministrazione comunale di Pellezzano. Seguirà un interessante convegno sul mondo del gin, con la partecipazione della Scuola Medica Salernitana, rappresentata dal Alfonso Giordano, e altri esperti del settore come Roberto Di Meo, Presidente di Assoenologi Campania e Berardino Torrone, Direttore commerciale dell’azienda Il Borro Wines.

Le serate si animeranno, inoltre, con musica dal vivo: il venerdì sarà caratterizzato dal live show di NALTROSOUND BAND, mentre il sabato 20 sarà il turno del DJ set con Mirko Coppola.

“Siamo certi che nella suggestiva e affascinante cornice dell’Eremo, l’evento imperdibile per gli appassionati del gin – hanno dichiarato gli organizzatori Garofalo e Rago – saprà essere un’esperienza di gusto e divertimento anche per quanti avranno la voglia e la curiosità di affacciarsi in questo mondo”.