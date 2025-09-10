Salerno, Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci”: Francesco Florio – Il fondatore della Scuola Italiana di Sassofono

di Redazione ZON

La vita, la didattica, l’evoluzione meccanica e tecnica dello strumento.

Concerto con ospiti Attilio Berni e David Salleras e con formazioni provenienti da diversi conservatori d’Italia.

Francesco Florio, fondatore della Scuola Italiana di Sassofono

Il Dipartimento di Fiati del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” dedica la giornata di giovedì 11 settembre, a partire dalle ore 9:00, ad una masterclass aperta alla cittadinanza, per accendere i riflettori sulla vita, la didattica e l’evoluzione dello strumento in Italia. La giornata sarà arricchita da esibizioni musicali con il solista David Salleras, prime esecuzioni assolute, oltre agli interventi di Olga Chieffi, Attilio Berni e delle formazioni di diversi conservatori italiani.

Un tributo a Francesco Florio

Il Conservatorio “G. Martucci” organizza per giovedì 11 settembre la prima edizione della Giornata in memoria del Maestro Francesco Florio, fondatore della prima cattedra italiana di sassofono. L’evento, nato dal Dipartimento Strumenti a Fiato coordinato dal M° Daniele Brando, vuole rendere omaggio ad una figura che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana.

Ospiti e contenuti

Partecipazione del M° Attilio Berni, massimo esperto internazionale di sassofono

Interventi di docenti, interpreti e studiosi da diversi Conservatori italiani

Momenti di riflessione e confronto sull’evoluzione dello strumento

Nuovi approcci alla didattica e metodologie formative

Repertorio sassofonistico tra tradizione e innovazione

Performance dal vivo con solisti e ensemble

Dichiarazioni

M° Daniele Brando:

“Questa prima edizione rappresenta non solo un tributo alla memoria di Francesco Florio, ma anche un’occasione per riunire la comunità musicale in un percorso di crescita comune. Salerno sarà per un giorno punto di riferimento nazionale per tutti coloro che guardano al sassofono come strumento di ricerca e passione artistica”.

Luciano Provenza, Presidente CdA:

“Francesco Florio è simbolo dell’Italia del dopoguerra che voleva rialzarsi. La sua musica ha ridato fiducia e dignità ad una città e ad un Paese intero”.

Fulvio Artiano, Direttore:

“Il Conservatorio di Salerno affonda le radici nella gloriosa tradizione musicale che Florio ha contribuito a costruire, aprendo la strada all’internazionalizzazione che oggi caratterizza la nostra istituzione”.

Programma della giornata