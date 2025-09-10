Salerno, Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci”: Francesco Florio – Il fondatore della Scuola Italiana di Sassofono
Il Conservatorio “G. Martucci” organizza per giovedì 11 settembre la prima edizione della Giornata in memoria del Maestro Francesco Florio, fondatore della prima cattedra italiana di sassofono
La vita, la didattica, l’evoluzione meccanica e tecnica dello strumento.
Concerto con ospiti Attilio Berni e David Salleras e con formazioni provenienti da diversi conservatori d’Italia.
Francesco Florio, fondatore della Scuola Italiana di Sassofono
Il Dipartimento di Fiati del Conservatorio Statale di Musica “G. Martucci” dedica la giornata di giovedì 11 settembre, a partire dalle ore 9:00, ad una masterclass aperta alla cittadinanza, per accendere i riflettori sulla vita, la didattica e l’evoluzione dello strumento in Italia. La giornata sarà arricchita da esibizioni musicali con il solista David Salleras, prime esecuzioni assolute, oltre agli interventi di Olga Chieffi, Attilio Berni e delle formazioni di diversi conservatori italiani.
Un tributo a Francesco Florio
Il Conservatorio “G. Martucci” organizza per giovedì 11 settembre la prima edizione della Giornata in memoria del Maestro Francesco Florio, fondatore della prima cattedra italiana di sassofono. L’evento, nato dal Dipartimento Strumenti a Fiato coordinato dal M° Daniele Brando, vuole rendere omaggio ad una figura che ha lasciato un segno profondo nella musica italiana.
Ospiti e contenuti
- Partecipazione del M° Attilio Berni, massimo esperto internazionale di sassofono
- Interventi di docenti, interpreti e studiosi da diversi Conservatori italiani
- Momenti di riflessione e confronto sull’evoluzione dello strumento
- Nuovi approcci alla didattica e metodologie formative
- Repertorio sassofonistico tra tradizione e innovazione
- Performance dal vivo con solisti e ensemble
Dichiarazioni
M° Daniele Brando:
“Questa prima edizione rappresenta non solo un tributo alla memoria di Francesco Florio, ma anche un’occasione per riunire la comunità musicale in un percorso di crescita comune. Salerno sarà per un giorno punto di riferimento nazionale per tutti coloro che guardano al sassofono come strumento di ricerca e passione artistica”.
Luciano Provenza, Presidente CdA:
“Francesco Florio è simbolo dell’Italia del dopoguerra che voleva rialzarsi. La sua musica ha ridato fiducia e dignità ad una città e ad un Paese intero”.
Fulvio Artiano, Direttore:
“Il Conservatorio di Salerno affonda le radici nella gloriosa tradizione musicale che Florio ha contribuito a costruire, aprendo la strada all’internazionalizzazione che oggi caratterizza la nostra istituzione”.
Programma della giornata
- Ore 9:00 – Saluto del Direttore Fulvio Artiano e del Presidente Luciano Provenza
- Intervento del Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo
- Lectio storica: “Francesco Florio e la didattica del saxofono in Italia” – a cura di Olga Chieffi
- Performance del Quintetto Florio con Marco De Gennaro al pianoforte e special guest Nunzio Locatore
- Lezione di organologia di Attilio Berni: “L’evoluzione del saxofono in Italia”
- Esibizione del Salerno Quintet (Scannapieco, Bellarosa, Rossomando, Ceglia, Lanzetta)
- Performance duo: Gianfranco Brundo (sax) & Antonio Grande (chitarra)
- Ensemble del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza
- Prima esecuzione assoluta di “Preludio alla solitudine” – Giuliana Soscia
- Concerto finale di David Salleras con diverse formazioni