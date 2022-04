Cannes: Valeria Bruni Tedeschi e Mario Martone in concorso

L’Italia è in concorso a Cannes dal 17 al 28 maggio con il film ‘Nostalgia’ di Mario Martone, tratto dal romanzo di Ermanno Rea, girato al rione Sanità con Pierfrancesco Favino e Francesco Di Leva e con ‘Les Amandiers’ di Valeria Bruni Tedeschi.

Ecco i film in concorso:



“Armageddon Time,” James Gray (Usa)

“Boy From Heaven,” Tarik Saleh (Svezia)

“Broker,” Kore-eda Hirokazu (Giappone)

“Frère et Sœur,” Arnaud Desplechin (Francia)

“Close,” Lucas Dhont (Belgio)

“Crimes of the Future,” David Cronenberg (Canada)

“Decision to Leave,” Park Chan-Wook (Corea del Sud)

“Hi-Han,” Jerzy Skolimowski (Polonia)

“Les Almandiers,” Valeria Bruni Tedeschi (Francia)

“Holy Spider,” Ali Abbasi (Iran)

“Leila’s Brothers,” Saeed Roustaee (Iran)

“Nostalgia,” Mario Martone (Italia)

“RMN,” Cristian Mungiu (Romania)

“Showing Up,” Kelly Reichardt (Usa)

“Stars at Noon,” Claire Denis (Francia)

“Tchaïkovski’s Wife,” Kirill Serebrennikov (Russia)

“Tori and Lokita,” Jean-Pierre Dardenne and Luc Dardenne (Belgio)

“Triangle of Sadness,” Ruben Östlund (Svezia)

Cannes: Mario Martone

Mario Martone è nato a Napoli il 20 novembre 1959. Il regista è sposato dal 2010 con la sceneggiatrice Ippolita Di Majo. Una coppia molto legata, sia nella vita privata, sia nel lavoro, infatti i due si sono dedicati alla cura de Il giovane favoloso, il film dedicato a Leopardi.

Valeria Bruni Tedeschi

Valeria Bruni Tedeschi è un’attrice, regista e sceneggiatrice. Durante la sua carriera in Italia, ha vinto quattro David di Donatello per la migliore attrice protagonista: per La seconda volta, per La parola amore esiste, per Il capitale umano e per La pazza gioia.

Cosa ci riserverà il film di Valeria Bruni Tedeschi a Cannes?