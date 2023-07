Capaccio, 50enne si ustiona col barbecue: ricoverato

di Antonio Jr. Orrico

Un grave accadimento. A Capaccio, in provincia di Salerno, un uomo di cinquant’anni ha subito una grave ustione, mentre stava provando ad accendere il suo barbecue in giardino. L’uomo è di Brescia, e si trovava nella rinomata località balneare e culturale del Cilento per una vacanza. Stava tentando di accendere la brace con l’alcol, ma ha avuto, molto probabilmente, un ritorno di fiamma. Il risultato sono state le ustioni di secondo e terzo grado su varie parti del corpo.

L’uomo, da Capaccio, ha ricevuto direttamente il trasporto dal personale del 118, che è intervenuto con una eliambulanza, all’ospedale Antonio Cardarelli di Napoli. All’ospedale, ora si trova nel reparto Grandi Ustionati. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 23 luglio 2023, in località Licinella. Il 50enne avrebbe riportato ustioni sull’addome, sui piedi e sulla mano destra. Dopo la chiamata al 118, è scattata subito la macchina dei soccorsi.

L’eliambulanza è atterrata all’eli-superficie nell’area delle fiere di Vallo della Lucania. Qui, è stato prelevato il ferito, che poi è stato trasportato d’urgenza nel nosocomio partenopeo per le cure mediche specialistiche del caso. Il Cardarelli ha infatti un centro specializzato per fornire cure adeguate in caso di gravi ustioni. Tutta l’operazione di trasporto si è svolta nel più breve tempo possibile, in modo da poter prestare il dovuto soccorso all’uomo ferito.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma come detto, è possibile che il 50enne sia rimasto ferito da un ritorno di fiamma a causa dell’uso dell’alcol. Ad ora, però, non vi sono ancora certezze sull’accaduto.