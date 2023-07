Grecia in fiamme: migliaia di persone in fuga dal Paese

di Rita Milione

Fiamme fuori controllo in Grecia: messa in ginocchio Rodi, la quarta isola più grande, costringendo migliaia di residenti e turisti ad abbandonare le proprie abitazioni e gli alberghi, nell’ambito di quella che è stata definita dalle autorità come “la più grande operazione di evacuazione mai realizzata” nel Paese. Sono 19mila le persone evacuate a Rodi, con il ministro della Protezione civile che ha evidenziato come “il numero di sfollati sia un record per il Paese”. Nella notte sono state invece 2.500 le persone fatte allontanare da Corfù, a causa del rogo scoppiato sul monte Pantokratoras.

I roghi sarebbero di origine dolosa, lo ha dichiarato il sindaco della zona nord dell’isola di Corfù, Giorgos Mahimaris. Le fiamme sono divampate contemporaneamente in tre diversi luoghi alle pendici del monte Pantokratoras.

“Proprio il vento e la morfologia del territorio hanno reso difficili le operazioni di spegnimento”, ha detto il portavoce dei vigili del fuoco, Yannis Artopios, durante una conferenza stampa, sottolineando che la lotta contro le fiamme continua: “La nostra principale preoccupazione è la protezione della vita umana”.

Le autorità hanno evacuato 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki sulla costa nord-orientale dell’isola. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte al fine di impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni. Anche a Rodi è stata diffusa un’ordinanza di evacuazione. Bruciano anche i boschi di Atene e vengono evacuati i campi estivi dei bambini.