Elezioni Spagna: il Partito Popolare vince ma non ha la maggioranza

di Rita Milione

Elezioni Spagna 2023: il partito popolare di Alberto Núñez Feijóo vince le elezioni spagnole portando a casa 136 seggi, ma non raggiunge la soglia necessaria per conquistare la maggioranza assoluta e governare in solitaria.

“È mio dovere provare a formare il governo”, ha dichiarato il leader del Partito Popolare Alberto Núñez Feijóo. Ma quella del Pp è una vittoria dal retrogusto molto amaro: è tornato ad essere la prima forza spagnola ma a spese del possibile alleato Vox, che quasi dimezza i suoi seggi, mentre i socialisti di Pedro Sanchez tengono oltre ogni previsione

“Abbiamo dimostrato al mondo che siamo democrazia forte. Grazie a tutta la Spagna perché abbiamo dimostrato di essere una democrazia forte e pulita”, abbiamo ottenuto più voti e più seggi rispetto a quattro anni fa”, lo ha detto il leader socialista Pedro Sanchez parlando fuori dal quartier generale del Psoe alla folla riunita per festeggiare. Sanchez ha quindi ringraziato “tutti i milioni di elettori che hanno votato per il Psoe”.

Elezioni Spagna: i dettagli

Il Partito Popolare vince le elezioni spagnole portando a casa 136 seggi. I socialisti di Psoe si fermano a 122 (due in più rispetto alla scorsa tornata elettorale del 2019). Vox avrebbe 33 seggi che sommati a quelli del Pp, danno 169, ovvero 7 in meno rispetto alla maggioranza assoluta di 176 deputati. Sumar sarebbe a quota 31, e insieme al Psoe il blocco di sinistra avrebbe 153 seggi, e potrebbe giocare la carta di un accordo con i partiti catalani e baschi.