Salerno, mare sporco ma solo due tratti sono vietati

di Antonio Jr. Orrico

Un mare che risulta essere sporco e poco praticabile. Fin da giugno, sulla spiaggia di Salerno sono piovute segnalazioni di ogni tipo, con tanto di divieto di balneazione anche sul litorale di Torrione. Eppure, secondo i dati rielaborati e resi pubblici dall’ARPAC, sono solamente due i tratti effettivi che hanno ricevuto il divieto per il bagno sul litorale salernitano. I bagnanti stessi avevano segnalato la presenza di rifiuti e di sostanze poco rassicuranti.

Secondo i dati, resi pubblici lo scorso 12 Luglio, non passa giorno con segnalazioni che riguardano le condizioni del mare e ciò che galleggia su di esso. Anche ieri, domenica 23 luglio, giornata da dimenticare per chi cercava un po’ di refrigerio e non ha potuto bagnarsi per le condizioni del mare. Ci sono state tantissime segnalazioni, con relative richieste di spiegazioni per quel che concerne la presenza di gasolio nell’acqua e di chiazze galleggianti, la cui origine, per ora, sembra essere sconosciuta.

Un cittadino aveva scritto: “Siamo alle solite, ad ogni stagione balneare si ripresenta lo stesso problema. È possibile che dal 2023 non si riesca a capire da dove proviene l’inquinamento? Ci sono i droni, aerei, elicotteri che sorvolano costantemente la città, si potrebbe dare disposizioni per capire da dove partono queste chiazze di sporco ed intervenire con forza. Si potrebbero controllare anche le navi che stazionano al largo prima di entrare nel porto ma a quanto pare non ce la volontà di fare qualcosa in tal senso. È una vergogna e poi si parla di città turistica.“

In base ai campionamenti effettuati a Salerno, i tratti inquinati risultano essere lo specchio d’acqua antistante la Foce dell’Irno e la spiaggia libera che va dal fiume Fuorni al Picentino.