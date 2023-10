Capaccio, investimento fatale: muore 53enne in ospedale

di Antonio Jr. Orrico

Un incidente che si è rivelato poi fatale. La notte del 6 Ottobre scorso, a Capaccio Paestum, un uomo è deceduto dopo ben dieci giorni di agonia. L’uomo si trovava in ospedale a Battipaglia, dopo che dieci giorni prima era stato investito in piazza Mercato. Stando a quanto ricostruito per quanto riguarda l’accaduto, un’auto con a bordo cinque giovani della zona, una Renault Clio, lo avrebbe investito dopo un probabile litigio.

Vani i tentativi dei medici del “Santa Maria della Speranza” di salvarlo. Le ferite riportate nell’impatto, infatti, sono risultate troppo gravi, alla fine il suo cuore ha cessato di battere. Un seppur lieve iniziale miglioramento aveva fatto sperare che se la cavasse. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate irrimediabilmente, purtroppo, fino alla morte. L’uomo di Capaccio lascia la moglie e un figlio adulto, operaio di un’azienda di Matinella.

Sull’incidente, naturalmente, la Procura di Salerno ha subito aperto un’inchiesta. In quest’ultima sarebbe al vaglio la posizione, già precaria, del conducente dell’auto che ha travolto l’uomo. L’uomo, infatti, aveva già subito una denuncia in stato di libertà per lesioni volontarie pluriaggravate. Ora i riscontri investigativi dovranno stabilire quale accusa di omicidio, stradale, colposo o preterintenzionale, sarà formulata a suo carico.