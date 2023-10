Salerno, circolazione in tilt fino a via dei Principati

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova mattinata a dir poco infernale per gli autisti e per i lavoratori. A Salerno, infatti, sempre nella stessa fascia oraria e sempre lungo lo stesso percorso stradale, gli automobilisti si sono trovati di fronte ad uno scenario davvero difficile. Infatti, la pioggia, caduta in modo molto più aggressivo rispetto a ieri, ha completamente mandato in tilt la circolazione, causando un traffico importante in coincidenza con l’ingresso degli studenti nelle scuole e dei dipendenti nei vari uffici pubblici.

Nelle primissime ore di oggi, dunque, la circolazione è risultata nuovamente paralizzata. Lungo le arterie principali di Salerno, infatti, il traffico è risultato bloccato. In particolare, quella che da Pellezzano e Fratte porta verso il centro. Le auto sono rimaste incolonnate dal rione Carmine fino a via Dei Principati con tempi biblici per percorrere pochi chilometri e per arrivare a destinazione. Un fattore da non sottovalutare, in quanto i rallentamenti portano la circolazione ad andare completamente in tilt.

Lamentele e disagi si ripetono puntualmente, ma l’amministrazione comunale continua a restare sorda e a non trovare un rimedio efficace per rendere meno caotico il traffico cittadino, nelle ore di punta e soprattutto nelle giornate di pioggia. Una situazione che, man mano, sta diventando sempre più insostenibile.