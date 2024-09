Capaccio Paestum: Sal da Vinci chiude gli eventi estivi con lo spettacolo “UniverSal”

di Redazione ZON

Sal Da Vinci, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Adriano Pennino, chiuderà il cartellone degli eventi estivi della Città di Capaccio Paestum con il concerto spettacolo “UniverSal”. L’appuntamento è per sabato 21 settembre, alle 21.30 in via Magna Grecia a Capaccio Scalo. Lo spettacolo è aperto gratuitamente al pubblico.

“UniverSal” è un concerto-spettacolo che trasporta gli spettatori in una favola senza tempo attraverso la musica di Sal Da Vinci. L’artista racconta e canta, mescolando abilmente performance musicali e momenti di recitazione per esplorare il tema dell’amore universale. Con il suo speciale alfabeto, Sal Da Vinci accompagna il pubblico nella sua visione dell’amore, da quello che ogni giorno riempie le vite delle persone, fino all’amore per la propria terra con le sue radici e la sua cultura. Questo dialogo intimo è impreziosito da un’orchestra dal vivo, diretta dal maestro Adriano Pennino, e da un gruppo di danzatori che, con grazia e bellezza, esaltano il viaggio delle emozioni, dando vita all’ingegno produttivo di un’intera squadra che dona al pubblico un’esperienza di passione, musica e amore dalla A alla Z.

«Anche per la stagione 2024 abbiamo scelto di affidare la chiusura del cartellone degli eventi estivi di Capaccio Paestum a un grande artista, molto amato dal pubblico – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Sal Da Vinci terrà un concerto-spettacolo, aperto gratuitamente al pubblico, nel cuore di Capaccio Scalo. Sarà il gran finale di una stagione ricca di spettacoli organizzati, supportati e promossi dal Comune di Capaccio Paestum e, al tempo stesso, l’inizio di una stagione autunnale altrettanto interessante».