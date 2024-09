Il Comune di Baronissi in marcia ad Assisi per la Pace e la Fraternità

di Redazione ZON

Sarà presente anche il Comune di Baronissi alla “Marcia di Assisi della pace e della fraternità”, in programma questo sabato 21 settembre 2024.

«Assisi tornerà a riunire i costruttori di pace in occasione della “Giornata Internazionale della Pace” e con il motto “Prima di tutto la pace”. Saremo presenti con una nostra delegazione, tra i 120 Comuni d’Italia che hanno aderito all’iniziativa, oltre 200 associazioni e le scuole. Ribadiamo così il nostro impegno concreto a costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace», esordisce il Sindaco Anna Petta.

«Facciamo nostre le parole di Papa Francesco quando afferma “per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. Il nostro è un appello a deporre le armi, dopo quasi mille giorni di guerra in Ucraina, in un periodo storico in cui sono numerosi i conflitti sulla scena internazionale. La Pace va costruita ogni giorno, attraverso il dialogo e l’educazione. Speriamo che anche da Baronissi possa innalzarsi la voce dei nostri giovani, sempre più fonte di ispirazione», prosegue il Sindaco.

Baronissi, già parte della rete delle “CITTÀ PER LA PACE”, rientra nel “Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani”, organizzazione che dal 1986 riunisce le istituzioni italiane impegnate nella promozione della pace, della solidarietà e dei diritti umani.

«La pace è un diritto fondamentale di ogni essere umano. Non è un sogno ma un’esigenza vitale di tutti i popoli. Sviluppare conoscenza e mobilitare quante più persone per cessare ogni guerra e scontro nel mondo, per la vita del Pianeta e per la sostenibilità sociale ed ambientale. Come Amministrazione siamo proiettati a promuovere iniziative che coinvolgono tutte le fasce sociali, a partire dai bambini, con percorsi di formazione e informazione per un futuro di armonia, rispetto e dignità per la vita di ogni essere umano. Costruiamo ponti contro i muri, insiste il Sindaco Anna Petta. Ad Assisi sarà presente una rappresentanza istituzionale di Baronissi e alcuni giovani della Gioventù Francescana, a simboleggiare quella connessione con la figura di San Francesco, il Santo umile, che rivive nel nostro Comune attraverso l’azione dei Frati del Convento della SS. Trinità», insiste il primo cittadino di Baronissi.

La marcia di Assisi si svolge alla vigilia del Summit del Futuro promosso dall’Onu, che si svolgerà a New York, per indirizzare sfide cruciali quali la disparità digitale, la protezione delle generazioni future e la sostenibilità ambientale.

La manifestazione si aprirà ad Assisi alle ore 9.30, a Santa Maria degli Angeli, con l’incontro nazionale delle costruttrici e dei costruttori di pace in programma alla Domus Pacis per ricostruire una coscienza, una cultura e una politica di pace attraverso la cura degli altri, dell’umanità e del pianeta. Nel pomeriggio, alle 15, la marcia partirà per raggiungere piazza del Comune, in Assisi dove l’arrivo è previsto per le 17.