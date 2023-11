Capaccio, arrestati per possesso di banconote false

di Antonio Jr. Orrico

Il 24 Novembre scorso, a Capaccio Paestum, i Carabinieri della stazione locale, unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agropoli hanno arrestato, in flagranza di reato, tre persone. I primi due dovranno rispondere di spendita e introduzione di monete false, l’ultimo anche di resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale. A seguito di una perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto in loro possesso banconote false di vario taglio per un totale di 14.500 euro.