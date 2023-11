Capaccio, trovata donna morta: i risultati dell’autopsia

di Antonio Jr. Orrico

Tutt’ora irrisolto, tutto ancora da decidere. Ancora resta un giallo la vicenda legata al ritrovamento di un cadavere di una donna napoletana di 57 anni, trovata in una struttura per vacanze di Capaccio Paestum. I Carabinieri hanno ritrovato la donna in uno stato di decomposizione avanzato del corpo. Proprio per questo motivo, almeno per il momento, i rilevamenti non hanno consentito di appurare ufficialmente l’identità della persona deceduta.

Intanto, presso l’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, è stata effettuata l’autopsia che servirà a chiarire se la morte della donna sia stata provocata da cause violente o se sia sopraggiunta in modo naturale. Secondo un primo esame effettuato sulla donna trovata a Capaccio, non sarebbero emersi segni tangibili di violenza. Il cadavere, però, è stato trovato in un avanzato stato di decomposizione. Dunque bisognerà attendere obbligatoriamente l’esito dei rilievi istologici per poter escludere la pista dell’omicidio.

Per ora, gli investigatori non escludono nulla e indagano in più direzioni. Per il momento la salma resta sotto sequestro, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno, che ha affidato il caso ai carabinieri della compagnia di Agropoli. I militari, nel frattempo, stanno ascoltando diverse persone a riguardo. Lo stato di decomposizione del cadavere farebbe presupporre che la donna fosse nella struttura da diverse settimane.

A scoprire il cadavere della donna è stata, venerdì mattina, una delle proprietarie della casa vacanze che da tempo non si recava lì in quanto la struttura è aperta solo d’estate. Il corpo è stato ritrovato in camera da letto mentre in cucina sarebbero stati ritrovati elementi che lascerebbero pensare ad un pasto consumato da almeno due persone. Ci potrebbe, dunque, essere un sospettato a riguardo.