Maturità, classe ripete l’esame: gli esiti

di Rita Milione

La classe V A del liceo linguistico Galileo Galilei di Spadafora (Messina) ha terminato gli esami di Maturità: gli ultimi esami si sono svolti sabato mattina e a chiudere è stata proprio la studentessa la cui famiglia aveva presentato il reclamo. La studentessa che con il suo ricorso ha fatto ripetere l’esame orale di maturità a tutta la sua classe ha ottenuto lo stesso voto della prima volta.

“L’esame orale – ricostruisce il legale della famiglia della studentessa, l’avvocato Maria Chiara Sgrò – era stato illegittimamente concordato con il commissario interno: gli studenti avrebbero saputo con giorni di anticipo gli argomenti di inizio esame ed è, invece, avvenuto che solo alla mia assistita è stato richiesto dalla commissione un argomento di inizio esame difforme rispetto a quanto concordato con lo stesso commissario interno”.

Secondo il legale “l’inaspettata sorpresa ha provocato il disorientamento della giovane, che ha generato una prolungata crisi emotiva, compromettendo lo svolgimento della prova orale, con conseguente valutazione gravemente insufficiente e inevitabile incidenza sul voto finale che le era stato attribuito”.

Il portavoce della classe, afferma che la classe “ha sostenuto l’esame con onestà, sincerità e tranquillità”. “Ringraziamo la Commissione per averci messo a nostro agio. Il Galileo non è solo la scuola del ricorso. Noi viviamo a testa alta e per questo bisogna fare chiarezza dicendo la verità, ovvero che tutti noi siamo stati trattati nello stesso modo”.