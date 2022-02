Caparezza sposta a giugno i suoi concerti

Il rapper pugliese ha annunciato lo spostamento delle date del tour previsto nei palazzetti per la prossima primavera, tour con il quale avrebbe presentato il suo nuovo album. Di seguito il comunicato:

“A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c’è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire.

Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale. Potremmo spostare il tour all’autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi, è tutto ciò che vogliamo e a questo punto, l’unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l’estate.

Il tour dei palazzetti verrà dunque convertito in tour estivo. Con grande impegno siamo riusciti a mantenere le stesse tappe nella stragrande maggioranza dei casi e abbiamo anche aggiunto diverse nuove date.

Spero che chi abbia preso un biglietto per i palazzetti voglia tenerlo per i nuovi appuntamenti visto che tutti i biglietti acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. Dovrete passare dalla piattaforma Clappitt per fare la convalida ma è piuttosto semplice. Al link a fondo pagina troverete tutti i dettagli sulla procedura da seguire. Saremmo davvero felici di vedervi tutti ma, in caso contrario, potrete decidere se ricevere un rimborso o richiedere un voucher.

Mi conoscete, sapete quanto siano importanti i live per me, sapete quanto lavoro ci sia dietro i miei spettacoli e quanto sia frustrante rimandare un tour di mese in mese. Questa estate sarà pertanto l’unica occasione per partecipare all’Exuvia Tour e buttarci alle spalle mesi di indecisioni e tentennamenti indipendenti dalle nostre volontà.

Queste le date estive confermate, se ne aggiungeranno alcune altre che vi annuncerò a breve

Grazie per la pazienza e per la comprensione”.

25 giugno Treviso – Arena della Marca recupero del 6 maggio Jesolo – PalaInvent; 27 giugno Bologna – Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno – Unipol Arena; 28 giugno Bologna – Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno – Unipol Arena; 1 luglio Lucca – Lucca Summer Festival recupero del 26 maggio Firenze – Mandela Forum; 2 luglio Padova – Radio Sherwood nuova data; 4 luglio Collegno – Flowers Festival recupero del 1giugno Torino – Pala Apitour; 9 luglio Mantova – Piazza Sordello recupero del 14 maggio Mantova – Grana Padano; 11 luglio Milano – Milano Summer Festival – Ippodromo Snai – San Siro – recupero dell’8 maggio Assago – Mediolanum Forum; 15 luglio Napoli – recupero del 23 maggio Napoli – Palapartenope; 16 luglio Matera – Sonic Park Matera – Cava del Sole nuova data; 20 luglio Genova – Balena Festival nuova data; 22 luglio Ferrara – Ferrara Summer Fest nuova data; 23 luglio Roma – Rock In Roma recupero del 29 maggio Palazzo dello Sport; 29 luglio Catania – Villa Bellini recupero del 20 maggio Catania – Palacatania; 6 agosto Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico nuova data; 7 agosto Fasano – Locus Festival recupero del 18 maggio Bari – Palaflorio; 10 agosto Monte Urano – Bambù Festival – Parco Fluviale Alex Langer recupero del 27 maggio Ancona – PalaPrometeo; 13 agosto Majano – Festival di Majano nuova data.