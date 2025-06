Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati saranno proclamati santi il 7 settembre: prima canonizzazione per un ‘millennial’

di Redazione ZON

Nel suo primo Concistoro ordinario pubblico, Papa Prevost ha fissato la data per la canonizzazione di Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati: l’evento solenne si terrà domenica 7 settembre, molto probabilmente in Piazza San Pietro, come riportato da Adnkronos.

Originariamente, Papa Francesco aveva annunciato la canonizzazione del giovane Acutis per il 27 aprile, durante il Giubileo degli adolescenti. Tuttavia, la scomparsa del Pontefice ha determinato la sospensione dell’iter, che è stato ripreso e confermato da Papa Prevost. Anche la canonizzazione del beato torinese Pier Giorgio Frassati era stata approvata lo scorso 3 agosto, in occasione del Giubileo della Gioventù.

Carlo Acutis, scomparso nel 2006 a soli 15 anni per una leucemia fulminante, sarà il primo santo “millennial”. Appassionato di informatica, è stato definito il “patrono di Internet”. Fedele devoto all’Eucaristia, ripeteva spesso: “L’Eucaristia è la mia autostrada per il cielo”.

Fondamentale, per la sua canonizzazione, è stato il miracolo riconosciuto dalla Chiesa: la guarigione inspiegabile di Matheus, un bambino brasiliano affetto da una rara malformazione pancreatica, guarito senza intervento chirurgico.

Carlo aveva radici anche in Campania: la madre, Antonia Salzano, è originaria di Centola, nel cuore del Cilento.