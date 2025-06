Salerno, nuovo stop al traffico per i lavori nel sottopasso di via Santi Martiri Salernitani

di Redazione ZON

Con la ripresa degli interventi nel sottopasso di via Santi Martiri Salernitani, cambiano ancora le regole della circolazione nel centro cittadino. Lo stabilisce una nuova determina del Settore Mobilità del Comune di Salerno.

A partire dalle ore 8.30 del 16 giugno e fino al 15 luglio, sarà vietato il transito a tutti i veicoli nell’area interessata dai lavori.

Le modifiche alla viabilità coinvolgono anche le strade limitrofe:

In via Generale Armando Diaz , nel tratto compreso tra via Gian Vincenzo Quaranta e via Francesco Paolo Volpe, viene istituito il senso unico con direzione mare-monti (in salita).

, nel tratto compreso tra via Gian Vincenzo Quaranta e via Francesco Paolo Volpe, viene istituito il con direzione (in salita). All’intersezione con via Volpe e via Nizza, gli automobilisti dovranno fermarsi, dare precedenza e svoltare obbligatoriamente a destra in via Nizza.

in via Nizza. In via Alfonso Balzico, chi giunge all’incrocio con via Diaz dovrà fermarsi per dare precedenza e svoltare obbligatoriamente a destra.

Le nuove disposizioni sono state adottate per consentire il prosieguo dei lavori in sicurezza e ridurre al minimo i disagi per residenti e pendolari.

Fonte: SalernoToday