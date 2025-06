Paura a Torrione: 48enne ferito in una sparatoria davanti a un bar

di Redazione ZON

Tensione ieri sera a Torrione, dove intorno alle 20 un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in via Galloppo, nei pressi di un bar. Secondo le prime ricostruzioni, due individui a bordo di uno scooter avrebbero esploso due colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto la vittima a un gluteo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi, e i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale “Ruggi d’Aragona”, dove risulta attualmente ricoverato.

Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche dell’agguato e risalire all’identità degli autori. Determinanti, come in casi analoghi, potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Fonte: SalernoToday