Caro benzina, in arrivo il cartello con i prezzi medi

di Giusy Curcio

A partire da oggi, 1 agosto, entrano in vigore le misure del governo Meloni per contrastare il problema del caro benzina. Il provvedimento contro il caro carburante prevede l’esposizione di un cartello presso i distributori di benzina, contenente i prezzi medi dei carburanti in vendita, insieme ai prezzi effettivi.

Questo intervento mira a fornire maggiore trasparenza ai consumatori. Inoltre, consente loro di avere un quadro chiaro sui costi del carburante, contribuendo a evitare possibili speculazioni e ingiustificati aumenti dei prezzi.

Per garantire il rispetto di tali obblighi, il governo ha previsto sanzioni pecuniarie per i gestori che non comunicano correttamente i prezzi. Le sanzioni variano da 200 euro a 2.000 euro e tengono conto anche del fatturato dell’esercente per la giornata in cui si è verificata la violazione. Se il gestore viola le disposizioni per più di quattro volte, anche non consecutivamente, nell’arco di 60 giorni, potrebbe subire la sospensione dell’attività per un periodo che va da 1 a 30 giorni.

Ci saranno però delle differenze tra Regioni: “Il prezzo praticato dal singolo impianto dipende da una molteplicità di fattori, tra cui la sua efficienza nella gestione e nell’approvvigionamento; le modalità di servizio, nonché le politiche commerciali del gestore e della azienda che lo rifornisce“, ha spiegato l‘Unem, Unione energie per la mobilità.