Casi covid oggi: l’Oms dichiara diminuzione 90% dei decessi

Casi covid oggi: in Italia negli ultimi 7 giorni i casi sono leggermente aumentati, ma nel resto d’Europa sono in diminuzione

Dalle stime dell’ultima settimana, si registra in Italia un leggero aumento dei casi e dei decessi per covid. In una settimana i morti sono 549 mentre i casi accertati 181.181. La settimana scorsa i dati riportavano 166.824 contagi e 496 morti. Pertanto rispetto ad un milione di tamponi eseguiti il tasso di positività è salito al 15,6%. I ricoveri in ospedale tuttavia restano in calo, con 35 ricoveri in meno nelle terapie intensive e 248 nei reparti ordinari. Attualmente ci sono 203 pazienti nelle terapie intensive e 6.536 malati nei reparti ordinari.

Ma il dato più rilevante riguarda ciò che è avvenuto nell’ultimo anno, precisamente da febbraio in poi poiché sono diminuiti in generale nel mondo i decessi per covid circa del 90%. 9 mesi fa il virus uccideva 75 mila persone a settimana, oggi 9.400.

Per quanto riguarda le varianti, l’ultimo ceppo più temuto è quello di Cerberus presente in Italia per il 10%. In Francia che era in forte crescita nelle ultime settimane, sta registrando un lieve rallentamento. Gli scienziati affermano anche se con cautela, che il segnale d’arresto o di rallentamento nella diffusione delle varianti può essere attribuibile al fatto che forse la pandemia sta iniziando a perdere la sua energia.