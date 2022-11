Cop 27 e cambiamento climatico, cosa sta succedendo

In occasione della 27esiama conferenza delle Nazioni Unite, Cop 27, iniziata ieri fino al 18 novembre 2022 e presieduta dall’Egitto, è stata presentata la relazione sui cambiamenti climatici che stanno investendo il pianeta. In particolare dal rapporto è emerso che l’Europa è il continente in cui le temperature sono aumentate più del doppio negli ultimi 30 anni e preoccupa l’assenza di neve in Groenlandia, dove a settembre invece ha piovuto.

Ma sono diversi gli impatti che il cambiamento climatico ed il surriscaldamento sta avendo sul nostro pianeta. Ci sono gli oceani, le cui temperature hanno raggiunto livelli record, dove il 55% della superficie oceanica ha subito un’ondata di calore marino. Il livello del mare invece è raddoppiato dal 1993.

Per quanto riguarda il clima, le concentrazioni di gas serra hanno raggiunto livelli molto alti nel 2021 ed hanno continuato ad aumentare nel 2022, in particolare le temperature sono salite rispetto alla media globale del 1850-1900 di 1,15 gradi centigradi.

I ghiacciai si stanno sciogliendo e invece di piovere ha nevicato in Groenlandia, dove il suo ghiacciaio ha perso massa per ilo 26esimo anno consecutivo. Il ghiacciaio artico ha perso 1,54 milioni di km quadrati, mentre in Antartide l’estensione del ghiaccio è diminuita di 1,92 milioni di kilometri quadrati.

In Europa, a questa già grave ed irreversibile condizione climatica, si aggiungono gli effetti della crisi energetica determinata dalla guerra in Ucraina. Molti paesi per sopperire al costo e all’energia disponibile hanno riattivato persino le dannosissime centrali a carbone.