Casino AAMS e autorizzati: una guida

L’intrattenimento con l’avvento di internet ha subito una decisa e costante rivoluzione. Questo ha portato sempre più persone ad affacciarsi nel mondo del web per potersi rilassare e trovare divertimenti di ogni tipo.

Ecco quindi che si è assistito alla nascita di moltissime piattaforme di streaming audio e video, oltre che di e-commerce e anche di siti di gioco digitale. In quest’ultimo caso parliamo del fenomeno dei casinò online che negli ultimi anni hanno fatto divertire milioni di persone in tutto il mondo.

Con l’avanzare della loro popolarità, le piattaforme che ospitano slot machine, roulette, blackjack e moltissimi altri titoli, hanno deciso di utilizzare sempre più tecnologie di ultima generazione, così da attirare sempre più pubblico.

C’è un aspetto, però, da dover prendere in considerazione quando si parla delle piattaforme di gioco, ovvero le licenze. Infatti moltissimi casino online legali in Italia per operare possiedono un certificato che attesti la sua sicurezza, quindi operatività nel nostro Paese. Prende il nome di ADM, ex AAMS. Se siete giocatori probabilmente l’avrete letta nei vari casinò online sparsi per il web, ma cosa vuol dire? Come funziona? Soprattutto come si ottiene? Cerchiamo insieme di rispondere a queste domande e fare un po’ di chiarezza.

Cos’è il casinò ADM, ex AAMS?

Quando si decide di voler giocare a un casinò online, non sempre si può scegliere quello che più ci piace, magari con il nome più accattivante. Infatti se risiediamo in Italia ci sarà una condizione da dover osservare per far sì che ci si possa divertire in tutta tranquillità e sicurezza, ovvero la presenza della licenza ADM, ovvero dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Per i più anziani, probabilmente suonerà strano, visto che un tempo la licenza veniva chiamata AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). L’ADM dal 2019 ha assorbito tutte le funzioni dell’AAMS, diventando il nuovo ente che gestisce e regolamenta il gioco in Italia.

In pratica, l’AAMS/ADM si occupa di concedere le autorizzazioni necessarie per l’apertura e la gestione dei casinò online legali in Italia. Inoltre, è responsabile della vigilanza e del controllo dei giochi d’azzardo, al fine di garantire la massima trasparenza e legalità.

Come funziona?

I casinò online ADM ormai sono una tipologia di intrattenimento sempre più presente online, con tantissimi utenti che per passare ore in totale relax decidono di affidarsi a giochi come slot machine, roulette, blackjack, baccarat e molto altro ancora.

Prima di poter essere autorizzati dall’ADM, però, i casinò online devono rispettare una serie di requisiti riguardanti la sicurezza dei dati personali, la trasparenza delle transazioni finanziarie e la correttezza dei giochi proposti.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, gli operatori sono tenuti a garantire il massimo livello di sicurezza e affidabilità ai propri giocatori. Ad esempio, devono adottare protocolli di sicurezza avanzati per proteggere i dati personali e finanziari dei giocatori, nonché garantire che i giochi offerti siano equi e random.

Ma come si riconosce un casinò online ADM? È molto semplice, perché chi riesce ad ottenere tale licenza la pubblica sia nel nome del sito sia in tutte le pagine, mettendo ben in vista il marchio. C’è da capirlo d’altronde, si vuole creare fiducia e senso di appartenenza. Bisogna precisare, inoltre, che potrebbe anche trattarsi di fake, per questo motivo controllate sempre che siano applicati i protocolli di sicurezza avanzati, come “HTTPS”. Per riconoscerlo basta semplicemente guardare il link, se non è presente la “S” dopo http allora sei di fronte a una possibile truffa.

Come ottenere la licenza

Ottenere la licenza ADM per aprire un casinò online legale in Italia non è un compito semplice. In primo luogo, è necessario soddisfare una serie di requisiti molto rigorosi riguardanti la sicurezza. C’è da precisare come si trattino di requisiti molto severi e basta una piccola pecca per avere il rifiuto da parte dell’ente.

Quello che però rende il tutto più difficile sono i costi onerosi per la domanda e la concessione della licenza. I costi possono variare a seconda della tipologia di gioco proposto e della complessità del progetto. In media, si parla di costi che vanno da 20.000 a 50.000 euro.

Inoltre si dovrà versare una cifra fi circa 350.000 euro più imposte annue sul profitto lordo, che va dal 3% al 20%. Da non dimenticare le tasse sul reddito che ammontano al 27,5%. Ma perché queste cifre alte? Semplicemente perché l’ADM vuole rallentare il flusso di creazioni di piattaforme di gioco che possano danneggiare l’utente, avendo così tutto sotto controllo.

In ogni caso, ottenere la licenza ADM è fondamentale per poter aprire un casinò online legale in Italia e garantire ai propri giocatori la massima sicurezza e affidabilità.