Tennessee, sparatoria in una scuola di Nashville: morti tre adulti e tre bambini

di Redazione ZON

Si ripete la tragedia in America dove c’è stata una sparatoria in una scuola dove adulti e bambini hanno avuto la peggio. Questa volta è accaduto a Nashville, capitale del Tennessee dove un 28enne, ex studente, ieri si è recato nella scuola Covenant e ha aperto il fuoco contro il personale scolastico e la scolaresca.

L’aggressore, secondo quanto riporta The Guardian, armato di due armi “d’assalto” e una pistola ha ucciso tre bambini e tre adulti nella scuola elementare cristiana. La polizia dice che il ragazzo aveva pianificato in modo elaborato il massacro disegnando una mappa dettagliata e studiando la sorveglianza dell’edificio. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sparato e ucciso l’assassino.

Il capo della polizia di Nashville, John Drake, ha rivelato a NBC News che il tiratore aveva pianificato di attaccare diversi luoghi, dicendo che un manifesto appartenente al sospettato “indica che ci sarebbero state sparatorie in più luoghi, e la scuola era una di queste”.

Lamentandosi per l’attacco “straziante”, Joe Biden ha ribadito la sua richiesta al Congresso di approvare una riforma significativa del controllo delle armi, compreso un divieto di armi d’assalto. “Dobbiamo fare di più per fermare la violenza armata che sta lacerando le nostre comunità”, ha detto il presidente alla Casa Bianca. “Sta strappando l’anima a questa nazione”.