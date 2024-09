Viaggio nei 6 Casinò più strani e inquietanti al mondo

di Redazione ZON

I casinò, almeno in apparenza, sono dei luoghi votati al divertimento e al turismo, tanto da aver fatto le fortune di città come Monte Carlo. In apparenza, appunto, perché in realtà in giro per il mondo è possibile trovare delle strutture uniche nel loro genere, caratterizzate da leggende metropolitane sui fantasmi o altre stranezze.

Bally’s (Las Vegas)

Discorso del tutto diverso, se si chiama in causa il Bally’s, un noto casinò stregato situato nella mecca del gioco d’azzardo, ovvero Las Vegas.

Questa sala si dice che sia infestata da spiriti, a causa della leggenda metropolitana che sostiene che il Bally’s sia sorto sulle ceneri di un altro casinò distrutto da un incendio negli anni ’80.

Nevada State Prison (Nevada)

Il casinò in questione è stato smantellato negli anni ’60, ma la sua leggenda sopravvive ancora oggi, e si tratta senza ombra di dubbio di una delle strutture più strane di sempre. Come spiega il suo stesso nome, il casinò venne allestito negli anni ’30 all’interno della prigione statale del Nevada.

Una curiosità? La gestione del casinò era affidata alle mani degli stessi detenuti, che vestivano i panni dei croupier per intrattenere gli avventori.

Desert Cave (Australia)

Oltre ad essere a dir poco affascinante, il Desert Cave situato ad Adelaide è anche uno dei più esclusivi casinò al mondo, se non il più esclusivo in assoluto. Si parla infatti della struttura che, ogni anno, ospita il torneo che mette l’uno contro l’altro i giocatori di poker più bravi del pianeta.

Oggi il Desert Cave è aperto al pubblico, e viene costantemente visitato dai turisti, il che lo ha reso una delle attrazioni in Australia più apprezzate dagli appassionati.

X-Train (Los Angeles-Las Vegas)

L’X-Train è un vero e proprio casinò su rotaie, trattandosi di un autentico treno che viaggia in continuazione percorrendo la tratta Los Angeles-Las Vegas. Si tratta ancora una volta di un luogo davvero esclusivo, considerando che il biglietto costa addirittura 500 dollari. Non potrebbe essere altrimenti, dato che parliamo di un treno dove il lusso regna sovrano.

Base Esperanza (Antartide)

Chi non teme le temperature glaciali dovrebbe assolutamente visitare il casinò di Base Esperanza, situato nientemeno che in Antartide. Fra i giochi più gettonati, che hanno reso famoso questo casinò così strano, particolare e remoto, troviamo la roulette e il blackjack, oltre ovviamente al poker e alle sempre presenti slot machines.

Rivers Casino (Illinois) Si chiude con il Rivers Casino, un casinò costruito su una nave da fiume. La sua storia è molto curiosa: nacque infatti per aggirare le regole dello stato dell’Illinois, che considerava illegali le sale da gioco situate sulla terraferma.

Come si suole dire, fatta la legge trovato l’inganno. E oggi il Rivers attira migliaia di turisti anche e soprattutto per merito del suo passato speciale.