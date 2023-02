Cassano: “avrei preso Barella e l’avrei messo fuori dai…”

Non le ha mai mandata giù a dire, si è sempre espresso in modi schietti e diretti, a tratti anche eccessivi. E anche questa volta Antonio Cassano ha detto la sua sulla partita disastrosa dell’Inter di ieri sera, pareggiata 0-0 contro la Sampdoria. Su tutti, Cassano si è rivolto in particolar modo a Barella e Gosens, i quali per motivi diversi hanno reso nel modo peggiore possibile.

“Non è possibile ogni volta: anche l’anno scorso l’Inter entrava superficiale. In una squadra di non campioni, chi è il più importante? Il manico. Conte perché ha vinto? Perché era un fenomeno a gestire il gruppo. Nel primo tempo io avrei preso Barella e l’avrei messo fuori dai coglioni: rompeva il cazzo. Sembra sia Zidane o Iniesta: non fa un passaggio, corre come un coglione avanti e indietro e sbraccia con le mani. Cercasse di fare qualcosa. E poi un’altra cosa: abbiamo spinto su Gosens, però sbagliava controlli di un metro, gli stop. Lo vedo con paura: se vai all’Inter, dai qualcosa, fai un inserimento o un dribbling .”

Questo l’intervento sicuramente poco pacato di Cassano alla BoboTV. Come sempre il fenomeno di Bari Vecchia non ci andato leggero, anzi si è fatto riconoscere ancora una volta per la sua cruda onesta.