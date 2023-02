Castel San Giorgio, inaugurazione lavori di ampliamento di Vasca Valesana

Al via i lavori di ampliamento di Vasca Valesana, l’opera di ingegneria idraulica progettata dall’ufficio tecnico del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno in sinergia con il Comune di Castel San Giorgio e finanziata dal Ministero dell’Agricoltura per 4,6 milioni di euro.

Interverranno il presidente del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, avv. Mario Rosario D’Angelo,l’ Ing. Luigi Daniele, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, l’Ing. Bruno Carloni, dirigente dell’Area Tecnica, il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara ed il sindaco di Siano Giorgio Marchese.

“È un’opera che contribuirà in maniera determinante alla messa in sicurezza del nostro territorio, un grazie all’intera struttura tecnica del Consorzio e al presidente Rosario D’Angelo con cui, in questi anni, abbiamo lavorato in sinergia per arrivare a questo importante risultato. La vasca Valesana di Campomanfoli , oltre ad un’opera idraulica di fondamentale importanza per Castel San Giorgio ed i comuni a valle, sarà anche un parco urbano, un polmone verde attrezzato con area giochi e pista ciclabile, dotato di telecamere di videosorveglianza ed illuminazione con pannelli fotovoltaici. Un’altra grande opera che consegneremo presto alla cittadinanza”- ha detto il sindaco Paola Lanzara.

La vasca Valesana si estende su di una superficie di oltre 30 mila mq, con i lavori di ampliamento, avrà una capacità di assorbimento di circa 150 mila metri cubi di acqua, adeguandola agli standard che prevedono una tracimazione ogni 100 anni. La vasca Valesana avrà anche un ulteriore argine ciclopico di sicurezza.

Giovedì mattina i tecnici del Consorzio illustreranno il progetto attraverso l’allestimento di una mostra fotografica con tavole ed elaborati del progetto.