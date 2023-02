Oroscopo Branko Martedì 14 Febbraio 2023: Ariete passionale

Ariete Bellissimo San Valentino per voi! Ci sono contatti dolci che potete trovare. Questo San Valentino è una favola per voi. Fortuna in affari e non solo in amore, c’è il risveglio di voglia di matrimonio e di figli.

Toro Bene la sessualità maschile. Tra le amicizie potrebbe esserci qualcosa di strano, nel senso che se siete soli vi toccherà.

Gemelli Non si può raccontare il vostro amore: solo voi conoscete questo segreto. Con i Pesci potrebbe scoppiare qualcosa di nuovo anche se di solito ne siete in contrasto. Qualcosa dal punto di vista economico arriverà.

Cancro Festeggiate San Valentino in posti di mare: finalmente siete felici. Indimenticabile incontro con i Pesci. Oggi sognerete.

Leone Luna molto forte nel campo dell’amore: l’amore sarà vostro. Dovete cambiare atteggiamento: la malattia del successo deve essere messo da parte. Ci sono due occhi di fuoco che vi guardano e che vi seguono, per una volta voltatevi indietro. Anche voi cederete alla forza dell’amore.

Vergine San Valentino emozionante per voi: avrete una sorpresa speciale. Ci potrebbero essere contrasti con dei corteggiatori. Perdete per oggi il vostro pragmatismo, cercate di essere romantici.

Bilancia Con i Sagittario avete sempre buoni rapporti, Oggi avrete un incontro ad alta tensione erotica. Romanticismo per oggi ma ci potrebbero essere incontri molto hot. Siete nati per amare. per voi ogni giorno dovrebbe essere San Valentino.

Scorpione Marte nella posizione di oggi è appassionato nel segno dei Gemelli. Festeggiate con Capricorno oggi, potrebbe diventare un ideale della vostra vita.

Sagittario Abbiamo parecchi argomenti oggi per creare un giorno pieno d’amore. Ma c’è stanchezza e manca fantasia. Oggi molti preferiscono contare soldi anziché pensare ai baci di San Valentino.

Capricorno Amare è così semplice, siete voi che rendete complicato l’amore, quando siete alla ricerca della perfezione. L’amore non può essere perfetto. San Valentino per voi è il bisogno di stare con gli altri. La capacità di ascoltare e accettare i difetti della persona a voi cara.

Acquario Oggi parlerete un linguaggio suadente e ammaliante, utile per creare un matrimonio. Potreste decidere un giorno per un matrimonio. Venere fa aprire una nuova speranza ai nativi di Acquario che escono da una storia non riuscita. Ci sono possibilità di una nuova passione e di incontrare una persona interessante oggi.