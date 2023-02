San Valentino 2023, le iniziative del cinema italiano

Oggi ricorre San Valentino, la celebre festa degli innamorati. Tra le varie iniziative le varie catene di cinema propongono qualcosa di nuovo. Oltre ai classici festeggiamenti, locali, strutture ed ora anche i sale cinematografiche si sono attrezzate per regalare un’esperienza sempre più unica e personalizzata.

L’Uci Cinemas regala una giornata da sogno

Sin da sempre il cinema è stato un luogo di condivisione di momenti speciali, esperienze ed emozioni. In occasione della festa più romantica dell’anno, il cinema di Milano propone alle coppie delle esclusive Gift Card, un’idea regalo che consentirà agli innamorati di passare insieme una serata da sogno.

Le Gift Card sono disponibili nel formato da 15 euro e da 30 euro e consentono di assistere alle proiezioni dei film nei giorni della festa, oltre che di poter spenderlo al bar o in prodotti vendita della struttura.

Come titolo di punta, ci sarà ovviamente il film romantico per eccellenza, Titanic in 3D, la versione rimasterizzata del capolavoro di James Cameron che torna nelle sale in occasione del 25° anniversario. Per gli amanti dell’avventura, sarà invece disponibile sui grandi schermi UCI Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Per chi è alla ricerca di emozioni più piccanti c’è Magic Mike – The Last Dance. Ed infine, per gli amanti della commedia italiana arriva Tramite Amicizia, il nuovo film diretto di Alessandro Siani.

The Space e l’offerta San Valentino

In occasione della festa dell’amore, al The Space saranno messe a disposizione delle sale che potrebbero essere noleggiate per eventi privati. In questo modo, si potrà proiettare materiale autoprodotto, oppure, si potrà scegliere un film dalla programmazione, o uno dei grandi classici presenti sul catalogo.

Uno dei The Space Cinema che aderiscono all’iniziativa è quello di Napoli che si trova in Viale Giochi del Mediterraneo. Si potrà prenotare scrivendo a eventi@thespacecinema.it, in cui saranno indicati titoli, giorno e orario e qualsiasi informazione per personalizzare la magnifica esperienza.