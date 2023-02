Elezioni regionali, Rocca e Fontana con più del 50% dei voti

Le elezioni nel Lazio e in Lombardia si sono da poco concluse, gli spogli sono ancora in corso .Il centrodestra sembra essere in vantaggio.

I due candidati di punta Rocca nel Lazio e Fontana in Lombardia, parlano già da vincitori. I dati definitivi confermano il forte calo della partecipazione: In Lombardia ha votato il 40% della popolazione, mentre nel Lazio il 37%. Il presidente del Consiglio Meloni, lieta dei risultati, afferma: “Risultato consolida coalizione e rafforza il lavoro del governo”.

In Lombardia le proiezioni danno Fontana al 56,3%, davanti al candidato di centrosinistra e M5s Majorino (32,7%). Rocca è primo nel Lazio col 50%.

Elezioni in Lazio: Rocca 53,5% D’Amato 33,64% Bianchi 10,96%

Prosegue lo spoglio delle schede per le elezioni regionali del Lazio. Sono state scrutinate 4.808 sezioni su 5.306, in base ai dati forniti dal Viminale, Francesco Rocca, candidato del centrodestra è in testa con il 53,5% dei voti. Alessio D’Amato, del centrosinistra, è al 33,64% e Donatella Bianchi, del Movimento 5 Stelle, è all’10,96%. Sonia Pecorilli, candidata del Pci, è allo 0,98% e Rosa Rinaldi di Unione Popolare all’0,91%.

Nel viterbese, il pd invece è in testa. Alessio D’Amato ha preso il 72% e Francesco Rocca il 23%. Il comune in questione è Canepina, di sinistra per tradizione. Rocca sfiora quasi il 70% delle preferenze a Latina, con oltre 91mila voti.

Elezioni In Lombardia, il Pd è il primo partito

In Lombardia, che vede prevalere nettamente Attilio Fontana, anche in questa occasione spicca il dato di Milano dove invece, con oltre la metà delle sezioni scrutinate, stravince l’ex eurodeputato di sinistra Majorino. Nel capoluogo, il candidato di sinistra raggiunge il 47%. Anche Letizia Moratti conquista nella città di cui è stata sindaco, arrivando al 14% rappresentando la sua lista civica e Azione-Italia Viva. Fontana torna in testa nell’intera regione, maggiormente a Bergamo e Brescia.

Berlusconi si congratula con la premier del risultato ottenuto

“Il presidente Silvio Berlusconi ha chiamato il presidente del consiglio e leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il vicepresidente del consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, e si è complimentato per il grande successo della coalizione alle elezioni Regionali in Lombardia e in Lazio”. Così si legge in un post social, in cui viene postata una fotografia con i leader del centrodestra. “I tre leader – si legge ancora – hanno convenuto che questo nuovo successo del centrodestra deve essere e sarà da stimolo a proseguire l’ottimo lavoro fatto sinora dal governo, un esecutivo forte che ha come orizzonte l’intera legislatura“. Salvini, felice del risultato, ha ringraziato tutti i collaboratori ed il partito.

Fontana, con il 55,78% primeggia su Majorino, fermo al 33,08%, diventando matematicamente irraggiungibile e confermandosi il prossimo presidente di regione.

Roma: verso FdI primo partito in tutti i municipi

FdI diventa primo partito a Roma, in tutti i municipi, e Pd secondo partito. E’ il quadro che si delinea dopo aver scrutinato il 92% dei voti.