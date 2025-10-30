Castel San Giorgio, un anno di attività del Centro “I Care”
Il progetto “I Care” conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio nel sostenere le famiglie
Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio festeggia il suo primo anno di attività
Martedì 4 novembre 2025 alle ore 17.00 presso i locali di via Giuseppe Garibaldi a Lanzara
Il Centro per la Famiglia “I Care” di Castel San Giorgio celebra il suo primo anniversario: un anno di impegno, ascolto e sostegno a favore delle famiglie del territorio. Un traguardo che testimonia l’importanza di un servizio diventato punto di riferimento per genitori, bambini e adolescenti, gestito con professionalità e dedizione dalle operatrici della Cooperativa Consorzio Italia.
Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è stato fortemente voluto dall’Assessore alle Politiche Sociali Antonia Alfano, che ha creduto nella necessità di creare uno spazio accogliente e inclusivo, capace di offrire ascolto, consulenza e accompagnamento alle famiglie.
«Il Centro per la Famiglia rappresenta un presidio fondamentale per la nostra comunità» — dichiara il Sindaco Paola Lanzara — «È un luogo in cui le famiglie possono sentirsi accolte, ascoltate e sostenute. La nostra Amministrazione ha investito con convinzione in questo progetto, che incarna i valori di solidarietà e inclusione su cui si fonda la nostra idea di comunità».
L’Assessore Antonia Alfano aggiunge: «Il progetto I Care è il risultato di un lavoro di squadra tra Comune, Regione, Piano di Zona e operatori del sociale. L’obiettivo è guidare e sostenere le famiglie nella costruzione di una rete di relazioni e servizi, capace di accompagnarle nel loro percorso di vita. Dopo un anno di attività possiamo dire con orgoglio che il Centro ha saputo rispondere a un bisogno reale, diventando un punto di forza per tutto il territorio».
I Centri per le Famiglie offrono consulenze genitoriali, colloqui con pedagogiste, laboratori per bambini e adolescenti, oltre a spazi di confronto e aggregazione per mamme, papà e ragazzi. L’obiettivo è accompagnare le famiglie nel loro percorso di crescita, creando connessioni con tutti i servizi presenti sul territorio e promuovendo il benessere dell’intera comunità.
«Siamo particolarmente soddisfatti di quanto realizzato finora in sinergia con la Regione Campania, con il Piano di Zona SO1-1 e con tutti gli attori del territorio» — conclude il Sindaco Lanzara — «Lavorare insieme per costruire una società inclusiva, dove ci si prende cura di chi è più fragile, è la direzione in cui continueremo ad andare».
L’accesso ai servizi del Centro per la Famiglia è libero e gratuito, e il progetto “I Care” conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio nel sostenere la genitorialità, la crescita dei bambini e il benessere delle famiglie.
