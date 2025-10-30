“Luce del-nel Mondo”, Processione Eucaristica a Salerno
L'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi invita a partecipare alla Processione Eucaristica di domani
Di seguito, l’invito dell’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, a partecipare alla Processione Eucaristica che domani, 31 ottobre 2025, alle 21, partendo dalla Chiesa di San Giorgio, raggiungerà Piazza della Libertà, dove seguirà un’intensa Adorazione Eucaristica, presieduta da S.E. Mons. Bellandi:
Alla vigilia della solennità di Tutti i Santi, anche a seguito dell’intenso momento vissuto nella Veglia del Giubileo dei giovani ad agosto, abbiamo voluto proporre questo momento di adorazione a tutti i giovani salernitani, esteso poi a tutti i fedeli. Papa Leone, nella Veglia ai giovani, diceva che “ogni volta che adoriamo Cristo nell’Eucaristia, i nostri cuori si uniscono a Lui”. Per questo confidiamo che questo gesto che proponiamo, dal titolo “Luce del-nel mondo”, possa rappresentare un bagliore di speranza per tutti, in questo tempo circondato spesso da tenebre oscure.
Si tratta di un segno luminoso di fede e di testimonianza cristiana, un momento di grazia per tutta la città: Gesù, Luce del mondo, attraverserà le nostre strade per illuminare, consolare e rinnovare i cuori.
