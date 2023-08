Castellabate, tenta di rubare materiale in un cantiere edile: arrestato

di Rita Milione

Nel territorio di Santa Maria di Castellabate, un 30enne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. L’uomo, insieme ad un complice, – come riporta Salerno Today – stava provando a rubare materiale edile da un furgone di proprietà di un imprenditore.

Il 30enne è stato portato in caserma. Attualmente, sono in corso le indagini per individuare il complice.