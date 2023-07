Battipaglia, ferisce un minore con un coltello: arrestato

di Rita Milione

In data 23 luglio, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. Distaccato di Battipaglia, hanno tratto in arresto un uomo. Secondo l’ipotesi accusatoria, lo stesso, si sarebbe reso responsabile di tentato omicidio e possesso ingiustificato di arma impropria, in quanto a seguito di una discussione, avvenuta con un minorenne, mediante l’utilizzo di un coltello, gli avrebbe causato diverse ferite, una delle quali al polmone.