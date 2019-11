Il calcio professionistico subisce un’altra botta negativa importante. Questa volta non c’entrano società che non pagano stipendi (vedi il caso Rieti), ma un’aggressione ricevuta da un dirigente. Nello specifico, stiamo parlando di Pietro Lo Monaco, Amministratore Delegato del Catania.

Nella giornata di martedì, Lo Monaco aveva annunciato le sue dimissioni con una conferenza stampa fiume, alla vigilia della partita di Coppa Italia che vede gli etnei opposti al Potenza (in programma oggi alle 15).

Stamani è avvenuto un episodio increscioso: all’imbarco per il traghetto che avrebbe portato l’AD a Reggio Calabria, è stato raggiunto da un gruppo di tifosi (una decina circa). Prima un diverbio molto acceso, poi la cosa è degenerata ed un ultrà ha colpito con una testata Lo Monaco, ferendolo.

Da qui, la società ha preso una posizione drastica e ha annunciato che la squadra farà rientro immediato a Catania, perdendo così la partita di Coppa Italia a tavolino contro il Potenza. Una decisione irrevocabile ed annunciata attraverso una nota.

“La vile e vergognosa aggressione subita oggi dall’amministratore delegato Pietro Lo Monaco da parte di ultras catanesi a bordo della nave traghetto durante il viaggio per raggiungere Potenza, già prevedibile alla luce dello striscione intimidatorio esposto in città e di quanto denunciato dal nostro amministratore delegato in occasione della conferenza stampa tenuta ieri, ci obbliga a fermarci. Conseguentemente, la squadra rientra a Catania”, questa la nota della società.