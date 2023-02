Catania, tragedia a Riposto: uccise due donne

Non bastavano le difficoltà climatiche degli ultimi giorni, non si può che definire una tragedia quella accaduta in provincia di Catania. A Riposto infatti nella mattina è stata ritrovata una donna priva di vita all’interno della sua macchina davanti il lungomare di Pantano. Carmelina Marino aveva 48 anni ed è morta a causa di un colpo di pistola. Poco distante dal luogo del ritrovamento, sempre nella mattinata di oggi è stata trovata una seconda donna, anche lei vittima di un proiettile, ancora agonizzante sul marciapiede di Via Roma. Santa Castorini, 50 anni, non è riuscita a sopravvivere durante il suo trasferimento in ospedale. A nulla sono serviti i soccorsi, i quali hanno cercato in tutti i modi di tamponare la pozza di sangue causata dallo sparo.

Secondo Catania Today, i carabinieri hanno collegato le due donne sia per dinamica degli omicidi sia per la vicinanza tra le due scene del crimine. Sempre secondo le ultime indagini le vittime sarebbero imparentate. Il presunto assassino intanto è stato già identificato, e ritrovato anche lui senza vita davanti la caserma dei carabinieri. L’omicida infatti si sarebbe tolto la vita dopo aver sparato ad entrambe le donne a distanza di poco tempo l’una dall’altra. Addirittura sembrerebbe che ci fosse una relazione tra l’assassino ormai deceduto e la signora Marino, prima vittima trovata morta all’interno della sua macchina. Non sembra esserci pace in Sicilia in questi ultimi giorni