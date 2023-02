Sanremo 2023: la promessa di Lazza ad Emma

E Mengoni, favoritissimo alla vittoria finale di Sanremo 2023 (a dieci anni da “L’Essenziale”) si commuove in sala stampa

La loro interpretazione de “La Fine” di Nesli, in tridente d’attacco con il primo violino del Teatro alla Scala di Milano Laura Marzadori, ha fatto segnare il picco di ascolti in valori assoluti alla serata delle cover di Sanremo 2023. Le premesse perché la collaborazione tra Lazza ed Emma continui anche al di fuori del Teatro Ariston sono più che fondate.

Magari ancora dal vivo, durante il concerto che lui prossimamente terrà all’Ippodromo di Milano; o in studio, ghiotta occasione il nuovo album di lei la cui lavorazione procederebbe senza sosta ma senza fretta: “Io ti voglio un gran bene”, rilancia la voce di “Ogni volta è così” (brano con cui proprio l’anno scorso è tornata in gara a Sanremo), “Ma se non mi firmi il feat, ti querelo”.

E Lazza, il cui album Sirio è tornato ieri in vetta alle classifiche ufficiali Fimi, fa il nodo al fazzoletto: “Sono una persona di parola”.

Tra i favoritissimi alla vittoria finale, il 28enne Jacopo Lazzarini ammette di essere una persona estremamente competitiva, “anche se il mio nemico più grande è quello che trovo ogni mattina guardandomi allo specchio, questa sera lavoreremo per far saltare un po’ di sedie”.

A guardare la classifica finale della serata delle Cover, venuta fuori da una media con i voti delle esibizioni precedenti, Lazza di sedie da far saltare ne ha due: davanti a lui, infatti, solo Ultimo e Mengoni il quale, va ricordato, per tutta la durata della kermesse non ha mai lasciato la prima posizione.

Marco Mengoni: “Io vincitore? Sono già felice così”

E proprio lui, che più volte incontrando oggi i giornalisti accreditati in Riviera, non ha nascosto la sua commozione liberatoria: “Sono il favorito? Per me potrei andare a casa oggi, sono felice di quello che è stato e di come il pezzo (Due Vite, ndr.) sia arrivato al pubblico”. In dieci anni esatti, tanti ne sono passati dalla sua ultima vittoria a Sanremo con L’essenziale, “Ho vissuto momenti di alti e bassi, come tutti. Oggi ho forse degli strumenti in più per sentirmi a mio agio sul palco (…) Volevo fare questo: portare me stesso e i miei concerti a Sanremo”.

Quest’estate Marco Mengoni riabbraccerà i suoi fans con una tournèe nei principali stadi di Italia. Concerti che sono un successo già sulla carta: dalla prima esibizione a Sanremo, le vendite dei biglietti sono cresciute di +50.000 unità