Catania, UE concede 2 miliardi di aiuti per fabbrica STM

di Antonio Jr. Orrico

Un aiuto dallo Stato. La Commissione Europea ha approvato aiuti di Stato per 2 miliardi di euro alla società STM per sostenere la realizzazione e le attività di un nuovo impianto a Catania per la produzione in grandi volumi di carburo di silicio (Sic) da 200 mm per dispositivi e moduli di potenza, nonché per attività di test e packaging. La misura rafforzerà la sicurezza europea nella fornitura di tecnologie di semiconduttori e nella sovranità digitale, in linea con quanto stabilito dallo European Chips Act, e contribuirà a raggiungere le transizioni digitale e green.

Il sostegno finanziario di 2 miliardi da parte dello Stato italiano approvato dall’UE fa parte di un investimento totale per lo stabilimento stimato in complessivi 5 miliardi. Nel dettaglio, STM ha annunciato un nuovo impianto per la produzione in grandi volumi di carburo di silicio (SIC) da 200 mm per dispositivi e moduli di potenza, nonché per attività di test e packaging, che sarà costruito a Catania. L’azienda potrà costruire e gestire un impianto integrato di produzione di chip per dispositivi di potenza.

Bruxelles ha evidenziato: “La misura rafforzerà la sicurezza dell’approvvigionamento, la resilienza e la sovranità digitale dell’Europa nelle tecnologie dei semiconduttori, in linea con gli obiettivi fissati nel Chips Act europeo.“

“Le dimensioni di scala e le sinergie offerte da questo progetto ci consentiranno di attuare una migliore innovazione con capacità produttive in grandi volumi, a vantaggio dei nostri clienti europei e globali che nel compiere la transizione verso l’elettrificazione sono alla ricerca di soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione.” ha detto Jean-Marc Chery, presidente e ceo di STMicroelectronics.