Argento: perché il suo prezzo è salito alle stelle

di Antonio Jr. Orrico

Un prezzo cresciuto a dismisura. Non è solamente l’oro quello che sta vivendo il periodo di maggior quotazione della sua esistenza. L’argento, infatti, sta avendo un boom incredibile sul mercato. Diversi fattori spingono molti investitori ad acquistare riserve di beni rifugio, anche l’argento sta facendo registrare una crescita che non si era mai vista negli ultimi 11 anni. In questo caso, però, la corsa delle quotazioni è determinata più da un aumento della domanda industriale che di quella finanziaria.

Secondo un’intervista condotta su Fanpage, infatti, il professor Alessandro Giraudo, economista delle Grandes Écoles di Parigi, tutto è da ripercuotere ad un deficit.

“Le ragioni sono molteplici. Primo: siamo davanti a un deficit di argento molto molto importante. La produzione mondiale di questo metallo (incluso il riciclo, che incide per il 20%) è di circa 32/33mila tonnellate all’anno, mentre il consumo si aggira sulle 38mila tonnellate annue. Il deficit è quindi di circa 6mila tonnellate. Nel 2023 il disequilibrio tra offerta e domanda era di 4mila tonnellate, mentre nel 2024 siamo a circa 8,5mila tonnellate. Insomma, il prezzo dell’argento sale perché ce n’è una grave carenza.“

Giraudo ha poi elencato i motivi delle carenze dell’argento: “Negli ultimi anni abbiamo visto che il tenore delle miniere, ovvero la quantità di metallo estratta da una tonnellata di materiale minerale, è diminuito. Nel 2006/2007 si estraevano circa 500 grammi d’argento per tonnellata, oggi siamo scesi a 200 grammi per tonnellata. Inoltre circa un terzo del totale dell’argento mondiale viene ottenuto come sottoprodotto da altre miniere, principalmente di rame, piombo, zinco e oro. Come se non bastasse le miniere produttive si trovano in regioni estremamente impervie, ad esempio a 4/5mila metri di quota sulle Ande, o in zone molto instabili politicamente e con condizioni climatiche spesso estreme e infrastrutture stradali assenti o carenti. I prezzi dell’argento sono influenzati anche da questo.“