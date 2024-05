Matierno, presentata la mostra fotografica “Attraverso gli occhi dei bambini”

di Rita Milione

La cooperativa sociale Galahad con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, nell’ambito del Piano di Zona S5, ed in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, ha organizzato presso il plesso di Matierno dell’I.C. San Tommaso d’Aquino. All’evento sono stati presentati gli scatti realizzati dai bambini che frequentano il Centro per la Legalità.

“Molte volte gli adulti, risucchiati dalla frenesia quotidiana, disimparano ad apprezzare le bellezze della natura e l’ambiente circostante – ha osservato la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente –. Attraverso gli occhi dei bambini, quindi, ha inteso offrire a tutti la possibilità di vedere il mondo come solo i più piccoli riescono. Ringraziamo l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Paola De Roberto per il supporto e la partecipazione preziosa per i ragazzi, nonchè l’Istituto San Tommaso d’Aquino per la fondamentale collaborazione e la sua dirigente scolastica Maria Ida Chiumiento, nonchè la docente Manuela Manzo per la straordinaria sensibilità”.