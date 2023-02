“Cause perse”: il testo del brano di Sethu a Sanremo

“Cause perse” è il brano con cui Sethu accede alla sezione big di Sanremo 2023

Direttamente da Sanremo giovani, con la vittoria si guadagna l’accesso alla categoria big. Sethu partecipa con “Cause perse”, un brano a tratti spasmodico, la cui velocità di fraseggio toglie il fiato.

Il significato del testo

Sethu in “Cause perse” esprime un disagio che è generazionale. Canta dell’atelofobia, il sentimento del non sentirsi mai abbastanza, delle volte inadeguati. Questa è una tematica che scotta di attualità e abbraccia e tocca da vicino i giovanissimi. “Mettere i tappi alle orecchie” per la smania di non ascoltare, per la fretta di andare avanti. Una bella rivelazione tutta da gustare.

Ecco il testo di “Cause perse”

Eddai non puoi

Farmi sempre le stesse tre domande

Lo sai che ho

Sogni troppo grandi per queste tasche

Ma

Chiedi scusa anche a papà

Se mi parli e sto per aria

Se ho una testa dimmerda

Ma qua fuori è una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi alle orecchie

Siamo due cause perse

Eddai non puoi

Farmi sempre quelle solite facce

Non hai nemmeno detto ciao

Nemmeno detto ciao prima di andartene

E ti sto odiando ma al contrario

Forse sono solo sadico

E ho una testa di merda

Ma qua fuori è una guerra

È una guerra

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse

La luce dei bar

Non mi illumina

Paranoia

Se tu non sei qua ma ho

Buchi nei miei jeans dove ho messo i sogni

La testa va in tilt con i tuoi discorsi

Brucio questi anni come se non li avessi

Come siga spente sui polsi

Mollami almeno un momento

E spiegami com’è che si fa

Triste vedere niente cambia col tempo

E io sto da solo con il cuore a metà

Siamo due cause perse

Me Io dicevi sempre

Ho messo i tappi all’orecchie

Siamo due cause perse