Modà: “Lasciami” testo e significato del nuovo singolo

Dopo il secondo posto nel 2011 con “Arriverà” e il terzo nel 2013 con l’emozionante “Se si potesse non morire“, i Modà ritorneranno sul palco di Sanremo 2023 per festeggiare venti anni di storia. Francesco “Kekko” Silvestre, Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella e Claudio Dirani, saliranno sul palco dell’Ariston con il brano “Lasciami“. Pronto a scoprire il testo?

Un 2023 pieno di appuntamenti per i Modà che, dopo la partecipazione alla 73° edizione del Festival di Sanremo, partiranno per un lungo tour nei principali teatri italiani.

Il 2023 segna anche il decimo anniversario della pubblicazione di “GIOIA”, album certificato 5 volte platino che ha segnato un importante punto di svolta nella storia del gruppo.

Significato

““Lasciami” è la canzone più sincera che potessi scrivere. La depressione non la puoi raccontare a chi non la conosce, ma puoi comunque condividerla con chi, come te, la vive. Per questo ho preso coraggio e ho deciso di condividere quello che ho passato e che sto passando. Credo che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Sì. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle. E quello che ci aspetta tra meno di una settimana è una di queste. Romantici, non vediamo l’ora di farvi ascoltare “Lasciami” e di vivere questa nuova avventura ❤️”, queste le parole di Kekko dei Modà per presentare il nuovo brano “Lasciami”.

Modà – Tour 2023

27 marzo 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

29 marzo 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

31 marzo 2023 MANTOVA Grana Padano Theatre NUOVA DATA

2 aprile 2023 TORINO Teatro Colosseo

5 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

6 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

11 aprile 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi

13 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play

15 aprile 2023 PADOVA Gran Teatro Geox

18 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

19 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

22 aprile 2023 BOLOGNA Europaditorium

23 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

26 aprile 2023 BRESCIA Teatro Dis_Play NUOVA DATA

*** i biglietti acquistati per la precedente data del 31 marzo saranno validi anche per il 26 aprile ***

28 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi NUOVA DATA

30 aprile 2023 ROMA Auditorium Parco Della Musica

2 maggio 2023 MILANO Teatro Degli Arcimboldi NUOVA DATA

5 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

6 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo

9 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo NUOVA DATA

10 maggio 2023 TORINO Teatro Colosseo NUOVA DATA

13 maggio 2023 BARI Teatro Team

14 maggio 2023 BARI Teatro Team

17 maggio 2023 BARI Teatro Team NUOVA DATA

20 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

21 maggio 2023 NAPOLI Teatro Augusteo

25 maggio 2023 PARMA Teatro Regio

26 maggio 2023MILANO Teatro Degli Arcimboldi NUOVA DATA

29 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

30 maggio 2023 BOLOGNA Europauditorium

Testo

Lasciami

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.