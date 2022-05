Modà scaletta concerti 2022: ecco quali brani canterete dal vivo

L’attesa è finita! Dopo due anni e mezzo i Modà sono partiti con il “Buona Fortuna – Il Tour” che ha preso il via ieri sera, 2 maggio, dal Mediolanum Forum di Assago. A distanza di poche settimane dal rilascio della seconda parte del progetto “Buona Fortuna”, la band capitanata da Kekko Silvestre ha infiammato il Forum con una lunga scaletta che ha ripercorso non solo le straordinarie – e intramontabili – hit che hanno caratterizzato il loro percorso, ma anche i brani inediti provenienti dall’ultimo album di inediti.

Da sempre i Modà hanno ritrovato la loro condizione migliore proprio durante le esibizioni dal vivo, e il concerto di ieri sera, soprattutto grazie al carismatico Kekko, ne è stata la prova. Prima di svelarvi la scaletta dei loro concerti, ecco i luoghi in cui potete assistere ad un loro live!

Buona Fortuna – Il Tour (Date)

02 maggio – Mediolanum Forum di Assago, Milano SOLD OUT (recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020)

03 maggio – Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020)

09 maggio – Arena di Verona, Verona SOLD OUT (recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021)

13 maggio – Palacatania di Catania SOLD OUT (recupero dell’8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020)

14 maggio – Palacatania di Catania SOLD OUT (recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020)

17 maggio – Palasport di Reggio Calabria (recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020)

20 maggio – Palaflorio di Bari (recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020)

21 maggio – Palaflorio di Bari SOLD OUT (recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020)

26 maggio – Palazzo dello Sport di Roma (recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020)

28 maggio – Pala Sele di Eboli (SA) (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020)

Scaletta concerti Modà

È doveroso sottolineare che la seguente scaletta è tratta dai video pubblicati dai Modà sui loro social e dal pubblico presente al concerto, per cui l’ordine non sarà quello di uscita e potrebbero mancare alcuni brani presenti in scaletta. Detto questo, ecco cosa canteranno i Modà:

Comincia lo show

Amore scolastico

Tappeto di fragole

Salvami

Gioia

Fottuto inverno

La notte

Come un pittore

Oh oh oh

In tutto l’universo

Arriverà

Quelli come me

Tirami l’amore in faccia

Non è mai abbastanza

Scaletta in aggiornamento…