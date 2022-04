I Modà: esce oggi l’EP “Buona Fortuna- parte seconda

Fuori oggi su tutte le piattaforme streaming e digitali il secondo EP dei Modà “Buona Fortuna- parte seconda”, il seguito di una prima parte del viaggio intrapreso dalla band milanese lo scorso Novembre. Oltre in digitale, “Buona Fortuna- parte seconda” sarà disponibile anche in versione CD, oltre a una versione box in esclusiva su Amazon contenente sia il CD che la maglia del Tour

All’interno dell’EP saranno presenti ben sei tracce inedite dei Modà. Ecco di seguito, la tracklist ufficiale del disco:

Non ti somiglio

In tutto l’universo

Amore scolastico

Oh Oh Oh

Tirami l’amore in faccia

Pensando a te

All’uscita del loro ultimo progetto seguirà immediatamente il nuovo tour dei Modà, che avrà inizio tra poche settimane, il 2 Maggio per la precisione.

Ecco quindi tutte le date dell’attesissimo tour dei Modà, moltissime delle quali sono state già dichiarate sold out: