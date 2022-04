Celebrity Hunted 3: ecco il cast completo

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni di “Celebrity Hunted“, il reality-thriller – come lo definiscono in molti – targato Amazon Prime, sta per tornare! Se ancora non avete visto la seconda stagione, vi ricordo che sarà possibile recuperarla direttamente su Amazon Prime Video. Pronti a scoprire il cast completo di “Celebrity Hunted 3”?

La nuova fuga di Vip di “Celebrity Hunted 3” è partita da Firenze e sarà disponibile in streaming – sempre su Amazon Prime Video – nei prossimi mesi.

Cast completo

A scappare da un gruppo di esperti ci saranno quattro coppie e un singolo: Fabio Balsamo e Ciro Priello dei The Jackal, direttamente da “Gomorra” Marco D’Amore e Salvatore Esposito, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino. L’ultima coppia è formata da due cantanti reduci dall’ultima edizione del Festival di Sanremo: Irama e Rkomi. L’unico singolo è formato dalla comica Katia Follesa!

Questi nove Vip dovranno inventarsi di tutto pur di non farsi beccare dagli esperti di sicurezza provenienti anche dai servizi segreti che potranno usare ogni mezzo (legale) per tracciare i loro movimenti e fermare la loro corsa! Chi vincerà? Per scoprirne di più, non ci resta che aspettare la data d’uscita della nuova stagione di “Celebrity Hunted 3”!