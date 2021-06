Di recente, sono state pubblicate le puntate della seconda stagione dell’amato reality Celebrity Hunted, disponibile su Amazon Prime. Ecco quali celebrities hanno vinto il programma

Si è conclusa la seconda stagione del reality show Celebrity Hunted, la prima produzione targata Amazon Prime Italia che non sia fiction o docu-serie. Un reality alquanto diverso dal solito, una sorta di “caccia a ladro” con le celebrity. La prima stagione si è rivelata subito un successo, e lo stesso si può dire per la seconda pubblicata il 25 Giugno 2021.

A differenza di quanto avvenuto nella prima edizione, questa volta le star di Celebrity Hunted doveva prima disfarsi di un braccialetto elettronico dotato di GPS; inoltre se i concorrenti giocavano in coppia, questa poteva dividersi e se uno dei due fosse stato catturato, l’altro aveva la possibilità di poter continuare da solo il gioco.

A contendersi la vittoria fino all’ultimo sangue vi è stato Stefano Accorsi da una parte e la coppia formata da Elodie e Myss Keta dall’altra, in una finale mozzafiato che si è svolta presso Villa Astor a Sorrento.

E sono state proprio Elodie e Myss Keta a superare ogni ostacolo che si è presentato nel corso di questa la seconda edizione di Celebrity House e a portarsi a casa la vittoria. Nel corso dell’edizione, le due hanno dimostrato un forte affiatamento, una certa intesa dovuta al fatto che avevano collaborato professionalmente in passato. Intesa che si è rivelata il loro asso nella manica e che ha permesso loro di vincere. Come sempre, il premio finale è stato devoluto in beneficenza. Le due cantanti hanno fatto sapere che l’associazione che hanno deciso di supportare è la The Circle Italia, una onlus per i diritti delle donne.

Adesso, non resta che aspettare se Amazon prime Italia confermerà Celebrity Hunted anche per una terza stagione.