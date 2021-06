Caffè Vergnano in partnership con Coca-Cola. L’obiettivo è quello di rafforzare il brand fuori dall’Italia. Il caffè non è solo un prodotto, ma un rito sociale che attraversa Paesi e continenti

Caffè Vergnano diventa partner di Coca-Cola. L’azienda torinese che produce caffè ha siglato un accordo con Coca-Cola per la distribuzione esclusiva dei suoi prodotti all’estero. Un accordo che prevede anche la cessione del 30% di caffè Vergnano al colosso delle bevande.

In termini di governance, il timone resterà nelle mani di caffè Vergnano che da oltre 135 anni porta il caffè nelle nostre famiglie e caffetterie. L’obiettivo infatti resta quello di “rafforzare la presenza del brand fuori dall’Italia” – spiega in una nota l’azienda del caffè – “posizionando il marchio e i suoi prodotti nel segmento premium all’interno dell’offerta di Coca-Cola“.

Franco e Carlo Vergnano, rispettivamente ceo e presidente di Caffè Vergnano, tengono però a fare alcuni chiarimenti. L’azienda seppur respirando un’atmosfera più internazionale, continuerà a restare ancorata a quei valori tramandati da diverse generazioni. La forza stessa del brand infatti risiede in una lunga tradizione.

Una partnership per uscire dalle mura domestiche

“Siamo molto lieti di accogliere Coca-Cola come nostro nuovo partner strategico per contribuire a sviluppare nuove opportunità di crescita e sostenere il viaggio del nostro brand al di fuori del nostro mercato domestico” – commentano Carolina, Enrico e Pietro Vergnano, quarta generazione della famiglia Vergnano. “Il caffè non è solo un prodotto ma un rito sociale che attraversa Paesi e continenti. Combinando l’esperienza, il know-how di Coca-Cola con la qualità delle nostre miscele e la profonda conoscenza del settore, siamo certi che questa si rivelerà una partnership illuminata per esportare nel mondo i valori e la cultura dell’autentico espresso italiano“.

Il ruolo di Coca-Cola

Zoran Bogdanovic, ceo di Coca-Cola HBC, commenta così la partnership con l’azienda piemontese: “Siamo grati per la fiducia riposta in noi dalla famiglia Vergnano e siamo entusiasti delle opportunità che ci attendono con questo fantastico marchio”. C’è ammirazione nelle parole di Bogdanovic, ma anche rispetto. “Restiamo rispettosi dei 140 anni di storia dell’azienda e della dedizione e passione delle quattro generazioni che hanno creato un marchio di caffè così ricco e rinomato, sinonimo dell’autentica esperienza del caffè italiano“.