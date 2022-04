Anticipazioni Un Posto al Sole: cosa accadrà nella puntata di oggi 22 aprile?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Un Posto al Sole della puntata di questa sera 22 aprile, in onda su Rai 3 alle 20.45.

Ornella e Raffaele sono in crisi. I vari impegni di entrambi li stanno allontanando l’uno dall’altra. Raffaele infatti ha dovuto preparare dolci pasquali da solo, in compagnia del figlioletto Renato, che non è tanto contento dell’assenza di sua madre. Ma secondo le Anticipazioni Un Posto al Sole, grazie a Viola, Ornella cercherà di rimediare ad i suoi errori. Il tentativo però non sarà senza ostacoli. Nella puntata di questa sera la donna riceverà una chiamata d’emergenza che la riporterà in clinica, mentre Raffaele riceverà un messaggio inaspettato che lo metterà di cattivo umore. Riusciranno i due a ricongiungersi?

Intanto Marina ha dichiarato guerra a Roberto. Intenta a proteggere Chiara a tutti i costi, la donna si scaglierà contro il suo ex marito, per aver approfittato di Chiara durante un periodo di debolezza. La manager ha visto la Petrone cadere sempre di più nello sconforto in questo periodo. Per tale ragione Marina si presenterà davanti al Ferri e alla Martinelli, decisa a mettere le cose in chiaro con loro e prendersi la sua vendetta. Lo scontro sarà molto duro. Restiamo sintonizzati su Rai 3.