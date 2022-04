Anticipazioni Uomini e Donne: Tina contro tutte

Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne, il talk show dei sentimenti targato Mediaset, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 22 aprile, durante il programma, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14,50.

Al centro dello studio oggi dovrebbero esserci le dame e i cavalieri del trono over. Sara, in particolare, dopo aver chiuso con Antonio, ha iniziato a parlare al telefono con un altro uomo.

Quest’ultimo, però, paleserà immediatamente le proprie intenzioni, ovvero di voler conoscere anche Alberta. Tale presa di posizione farà arrabbiare l’opinionista Tina Cipollari, la quale attaccherà Sara, facendole presente di essere sempre la seconda scelta per gli uomini dello studio.

Secondo le anticipazioni Uomini e Donne l’opinionista però non si fermerà qui: Tina infatti scaglierà le sue frecciatine anche alla dama Ida, la quale ha sorpreso tutti con il suo nuovo look. Secondo le anticipazioni Uomini e Donne, infatti, tra Tina sarà talmente dura con la donna, che la porterà addirittura alle lacrime. Ma purtroppo non sappiamo ancora il motivo di tale scontro. Secondo le varie ipotesi, il tutto si ridurrebbe a Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo una frequentazione iniziata con Gloria, potrebbe essere al centro dello studio oggi per confrontarsi con la dama.

Ma ci sarà un altro colpo di scena: proprio Gloria annuncerà alla produzione di voler definitivamente la conoscenza dopo aver scoperto la scelta di Riccardo di uscire anche con Mariagrazia. Cosa succederà a questo punto? Restiamo sintonizzati su Canale 5 per scoprirlo!