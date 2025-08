Passaggio di Campana al Lions Club Agropoli Faro del Cilento

Il Lions Club Agropoli Faro del Cilento ha celebrato ieri sera il tradizionale Passaggio di Campana, simbolo di continuità e rinnovamento all’interno del sodalizio.

La presidenza è passata da Sara Annachiara Spinelli all’avvocato Salvatore Guzzi, a seguito della nomina della presidente uscente a Presidente della Zona 18 Lions.

Alla serata hanno preso parte numerosi rappresentanti del movimento Lions, tra cui:

Carissimi tutti, voglio ringraziare prima di tutto l’Assemblea e quindi ciascuno di voi soci che, a seguito del prestigioso incarico cui Sara Annachiara è stata chiamata in Zona, mi avete voluto eleggere alla guida del Club. E grazie a Sara Annachiara per l’incarnazione dei valori del We Serve che ha testimoniato in questo anno. Aggiungo il grazie a tutti coloro che le hanno dato una mano per far crescere questo Club.

Sono convinto che quest’anno sociale sarà ricco di nuove iniziative e con la collaborazione fattiva di tutti i soci oltre che del Direttivo, daremo spazio a cultura, ambiente, screening gratuiti e giovani, rimanendo vicini ai valori lionistici del We Serve.